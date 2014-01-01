Производитель / Поставщик DOSLER № Производителя 33810000D Наименование Рессора 1но листовая в сборе MB Atego 860*940*80, толщ.=29мм

Запчасть рессора 1но листовая в сборе Мерседес Атего 860*940*80 толщ.=29мм представлена по производителю DOSLER с артикулом 338100/00D. У данной детали есть аналоги с номерами: 33810000D Рессоры, полурессоры и листы рессор в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рессора 1но листовая в сборе Мерседес Атего 860*940*80 толщ.=29мм на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные рессоры, полурессоры и листы рессор с гарантией от производителя DOSLER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.