Производитель / Поставщик DOSLER № Производителя 09640000D Наименование рессора FM,FH12 (D36*3) 990*900 2листа, 1x28+1x30

Запчасть рессора FM ФШ 12 (D36*3) 990*900 2листа 1x28+1x30 представлена по производителю DOSLER с артикулом 096400/00D. У данной детали есть аналоги с номерами: 09640000D Рессоры, полурессоры и листы рессор в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия рессора FM ФШ 12 (D36*3) 990*900 2листа 1x28+1x30 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные рессоры, полурессоры и листы рессор с гарантией от производителя DOSLER. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.