Производитель / Поставщик DOKA № Производителя 28010002 Наименование Втулка шкворня ЛиАЗ, Икарус д. 50 677-3001016 (Польша) 000314

Запчасть втулка шкворня ЛиАЗ Икарус д. 50 677 3001016 (Польша) 000314 представлена по производителю DOKA с артикулом 280.10.002. У данной детали есть аналоги с номерами: 28010002 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия втулка шкворня ЛиАЗ Икарус д. 50 677 3001016 (Польша) 000314 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DOKA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.