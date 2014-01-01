Производитель / Поставщик DOKA № Производителя 28010001 Наименование Шкворень 45,0 Икарус-435

Запчасть шкворень 45 0 Икарус 435 представлена по производителю DOKA с артикулом 280.10.001. У данной детали есть аналоги с номерами: 28010001 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шкворень 45 0 Икарус 435 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DOKA. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.