Производитель / Поставщик DOKA № Производителя 27101108 Наименование Амортизатор подвески задний (пневматическая подвеска) VOLVO FH12 (G34),FH13 (G1),FH16 (G3),FM9 (G12)

Запчасть амортизатор подвески задний (пневматическая подвеска) Вольво ФШ 12 (G34) ФШ 13 (G1) ФШ 16 (G3) ФМ 9 (G12) представлена по производителю DOKA с артикулом 271.01.108. У данной детали есть аналоги с номерами: 27101108 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия амортизатор подвески задний (пневматическая подвеска) Вольво ФШ 12 (G34) ФШ 13 (G1) ФШ 16 (G3) ФМ 9 (G12) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DOKA. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.