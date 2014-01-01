|Производитель / Поставщик
|DODA
|№ Производителя
|1180020038
|Наименование
|Сигнализатор, износ тормозных колодок
|Длина 2 [мм]
|66
|Тип тормоза
|Дисковой тормозной механизм
|Длина предупреждающего контакта [мм]
|1055
|Длина [мм]
|1055
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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