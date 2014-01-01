|Производитель / Поставщик
|DODA
|№ Производителя
|1130030126
|Наименование
|Наконечник поперечной рулевой тяги
|Вес [кг]
|0,452
|Длина [мм]
|109,43
|Длина резьбы [мм]
|29
|Наружная резьба [мм]
|M14x1.5
|Внутренняя резьба [мм]
|M16x1.5
|Сторона установки
|передняя ось, двусторонне
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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