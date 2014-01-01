|Производитель / Поставщик
|DODA
|№ Производителя
|1130030019
|Наименование
|Наконечник поперечной рулевой тяги
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с гайкой
|Наружная резьба [мм]
|M14x2.0
|Внутренняя резьба [мм]
|M18X1.5
|Сторона установки
|передний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Наконечник поперечной рулевой тяги производителя DODA с артикулом 1130030019 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита