|Производитель / Поставщик
|DODA
|№ Производителя
|1120020003
|Наименование
|Топливный насос
|Напряжение [В]
|12
|Высота [мм]
|160
|Ширина [мм]
|205
|Длина [мм]
|315
|Вид эксплуатации
|электрический
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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