|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|2AN010
|Наименование
|Патрубок системы охлаждения Даф 1426755
|Сторона установки
|посередине
|Норма выхлопных газов
|Euro 5
|Вес нетто [кг]
|3,16
|Материал
|высококачественная сталь
|Длина [мм]
|1102
|Ширина [мм]
|50
|Высота [мм]
|50
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Патрубок системы охлаждения Даф 1426755 DINEX с артикулом 2AN010 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита