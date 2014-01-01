Вес нетто [кг] 3,16 Материал высококачественная сталь Длина [мм] 1102 Ширина [мм] 50 Высота [мм] 50

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