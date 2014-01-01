Производитель / Поставщик DINEX № Производителя 2AN000 Наименование Трубка охлаждения ретардера КПП XF 95 / XF 105

Запчасть трубка охлаждения ретардера КПП XF 95 XF 105 представлена по производителю DINEX с артикулом 2AN000. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить трубка охлаждения ретардера КПП XF 95 XF 105, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.