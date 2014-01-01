|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|2AA004
|Наименование
|Гофра глушителя DAF XF 106
|Внутренний диаметр 1(мм)
|116
|Наружный диаметр 1 [мм]
|135
|Длина 1 [мм]
|424
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|103
|Наружный диаметр 2 [мм]
|121
|Ширина [мм]
|143
|Высота [мм]
|143
|Норма выхлопных газов
|Euro 6
|Материал
|высококачественная сталь
|Вес нетто [кг]
|1,86
|Сторона установки
|спереди
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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