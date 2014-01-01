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Гофра глушителя DAF XF 106 артикул 2AA004 DINEX в Алматы

2AA004 DINEX Гофра глушителя DAF XF 106
Производитель / Поставщик DINEX
№ Производителя 2AA004
Наименование Гофра глушителя DAF XF 106
Внутренний диаметр 1(мм) 116
Наружный диаметр 1 [мм] 135
Длина 1 [мм] 424
Внутренний диаметр 2 (мм) 103
Наружный диаметр 2 [мм] 121
Ширина [мм] 143
Высота [мм] 143
Норма выхлопных газов Euro 6
Материал высококачественная сталь
Вес нетто [кг] 1,86
Сторона установки спереди
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гофра глушителя DAF XF 106 DINEX с артикулом 2AA004 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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