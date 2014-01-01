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Хомут глушителя Ивеко 29806 артикул 29806 DINEX в Алматы

29806 DINEX Хомут глушителя Ивеко 29806
Производитель / Поставщик DINEX
№ Производителя 29806
Наименование Хомут глушителя Ивеко 29806
Диаметр [мм] 138
Внутренний диаметр 114,3
Диаметр [дюйм] 4 1/2
Крепежный угол [град.] 40
Высота [мм] 7
Ширина 1 [мм] 9
Ширина [мм] 20
Ширина 2 [мм] 17
Вес нетто [кг] 0,27
Материал алюминий
Запчасть хомут глушителя Ивеко 29806 представлена по производителю DINEX с артикулом 29806. У данной детали есть аналоги с номерами: 1987431156, 29806, 9738350247, A9738350247, B67582412. Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить хомут глушителя Ивеко 29806, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Хомут глушителя Ивеко 29806 DINEX с артикулом 29806 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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