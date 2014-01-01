|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|29806
|Наименование
|Хомут глушителя Ивеко 29806
|Диаметр [мм]
|138
|Внутренний диаметр
|114,3
|Диаметр [дюйм]
|4 1/2
|Крепежный угол [град.]
|40
|Высота [мм]
|7
|Ширина 1 [мм]
|9
|Ширина [мм]
|20
|Ширина 2 [мм]
|17
|Вес нетто [кг]
|0,27
|Материал
|алюминий
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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