Диаметр [дюйм] 4 1/2 Крепежный угол [град.] 40 Высота [мм] 7 Ширина 1 [мм] 9 Ширина [мм] 20 Ширина 2 [мм] 17 Вес нетто [кг] 0,27 Материал алюминий

Запчасть хомут глушителя Ивеко 29806 представлена по производителю DINEX с артикулом 29806. У данной детали есть аналоги с номерами: 1987431156, 29806, 9738350247, A9738350247, B67582412. Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить хомут глушителя Ивеко 29806, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.