|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|29279
|Наименование
|Труба глушителя IVECO Stralis спереди 1
|Сторона установки
|спереди
|Исполнение шасси
|шасси низкое
|изолированный
|Вес нетто [кг]
|8,2
|Длина [мм]
|1050
|Ширина [мм]
|133
|Высота [мм]
|133
|Норма выхлопных газов
|Euro 5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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