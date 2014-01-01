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Труба глушителя IVECO Stralis спереди 1 артикул 29279 DINEX в Алматы

29279 DINEX Труба глушителя IVECO Stralis спереди 1
Производитель / Поставщик DINEX
№ Производителя 29279
Наименование Труба глушителя IVECO Stralis спереди 1
Сторона установки спереди
Исполнение шасси шасси низкое
изолированный
Вес нетто [кг] 8,2
Длина [мм] 1050
Ширина [мм] 133
Высота [мм] 133
Норма выхлопных газов Euro 5
Если вы хотите купить труба глушителя Ивеко Стралис спереди 1, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DINEX с артикулом 29279. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Труба глушителя IVECO Stralis спереди 1 DINEX с артикулом 29279 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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