изолированный Вес нетто [кг] 8,2 Длина [мм] 1050 Ширина [мм] 133 Высота [мм] 133 Норма выхлопных газов Euro 5

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