Производитель / Поставщик DINEX № Производителя 29274 Наименование Гофра с фланцем 15*220 29274, Dinex

Запчасть гофра с фланцем 15*220 29274 Динекс представлена по производителю DINEX с артикулом 29274. У данной детали есть аналоги с номерами: 29274, 28203, 75796, 8162322. Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия гофра с фланцем 15*220 29274 Динекс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.