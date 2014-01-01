|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|29244
|Наименование
|Труба глушителя Ивеко Стралис 29244
|Сторона установки
|спереди
|Длина 1 [мм]
|1010
|Высота [мм]
|1300
|Ширина [мм]
|300
|Длина [мм]
|450
|Вес нетто [кг]
|6,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Труба глушителя Ивеко Стралис 29244 DINEX с артикулом 29244 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита