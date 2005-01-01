|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|29237
|Наименование
|Труба глушителя Ивеко Дейли от коллектора к резонатору
|Сторона установки
|спереди
|Диаметр [мм]
|895
|Выпускн.-Ø [мм]
|57
|Высота [мм]
|110
|Ширина [мм]
|160
|Длина [мм]
|970
|Вес нетто [кг]
|2,93
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
IVECO
DAILY III Фургон
35 C 14, 35 S 14
2005.01 - 2006.04
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