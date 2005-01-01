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Труба глушителя Ивеко Дейли от коллектора к резонатору артикул 29237 DINEX в Алматы

29237 DINEX Труба глушителя Ивеко Дейли от коллектора к резонатору
Производитель / Поставщик DINEX
№ Производителя 29237
Наименование Труба глушителя Ивеко Дейли от коллектора к резонатору
Сторона установки спереди
Диаметр [мм] 895
Выпускн.-Ø [мм] 57
Высота [мм] 110
Ширина [мм] 160
Длина [мм] 970
Вес нетто [кг] 2,93

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
IVECO DAILY III Фургон 35 C 14, 35 S 14 2005.01 - 2006.04

Если хотите купить Труба глушителя Ивеко Дейли от коллектора к резонатору DINEX с артикулом 29237 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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