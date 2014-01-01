Вес нетто [кг] 5

Запчасть труба глушителя Ивеко Tector представлена по производителю DINEX с артикулом 29174. У данной детали есть аналоги с номерами: 29174, SK2917400, SK2917400, SK2917400N, CVP101K, 102006, 29174. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия труба глушителя Ивеко Tector на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.