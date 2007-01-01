Длина [мм] 185 Вес нетто [кг] 0,4

Запчасть датчик кислородный/LaМерседесdasonde Ивеко Стралис (2007>) Датчик NOX представлена по производителю DINEX с артикулом 29030. У данной детали есть аналоги с номерами: 0024200820, 0024205520, 0034208420, 0252911328, 031208700021, 08630250A, 10635. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик кислородный/LaМерседесdasonde Ивеко Стралис (2007>) Датчик NOX, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.