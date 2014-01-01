|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|28727
|Наименование
|Труба глушителя IVECO
|Сторона установки
|сзади
|Норма выхлопных газов
|Норматив Евро-3 (D3)
|Внутренний диаметр
|128
|Высота [мм]
|145
|Ширина [мм]
|145
|Длина [мм]
|215
|Вес нетто [кг]
|1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Труба глушителя IVECO DINEX с артикулом 28727 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита