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Труба глушителя IVECO артикул 28727 DINEX в Алматы

28727 DINEX Труба глушителя IVECO
Производитель / Поставщик DINEX
№ Производителя 28727
Наименование Труба глушителя IVECO
Сторона установки сзади
Норма выхлопных газов Норматив Евро-3 (D3)
Внутренний диаметр 128
Высота [мм] 145
Ширина [мм] 145
Длина [мм] 215
Вес нетто [кг] 1
Запчасть Труба глушителя Ивеко представлена по производителю DINEX с артикулом 28727. У данной детали есть аналоги с номерами: 41021461 ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DINEX для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Труба глушителя IVECO DINEX с артикулом 28727 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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