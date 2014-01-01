Ширина [мм] 395 Длина [мм] 825 Вес нетто [кг] 56,5

Если вы хотите купить бОЧКА ГЛУШИТЕЛЯ EUROTRAKKER, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DINEX с артикулом 28468. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX.