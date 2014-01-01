Длина [мм] 900 Вес нетто [кг] 32

Запчасть глушитель основной Ивеко Стралис 28456 Динекс представлена по производителю DINEX с артикулом 28456. У данной детали есть аналоги с номерами: 28456, 41210652, 0275962, 1286342, 522005, 21804, 2180401. Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия глушитель основной Ивеко Стралис 28456 Динекс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.