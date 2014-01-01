Ширина [мм] 450 Длина [мм] 850 Вес нетто [кг] 32

Запчасть бочка глушителя Евростар Евротех (Правый руль) 41019324 Ивеко представлена по производителю DINEX с артикулом 28452. У данной детали есть аналоги с номерами: 28384, 41019324. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить бочка глушителя Евростар Евротех (Правый руль) 41019324 Ивеко, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.