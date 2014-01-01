Производитель / Поставщик DINEX № Производителя 28426 Наименование Бочка глушителя IVECO Длина 1 [мм] 650 Вес нетто [кг] 17

Запчасть Бочка глушителя Ивеко представлена по производителю DINEX с артикулом 28426. У данной детали есть аналоги с номерами: 500370650 ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DINEX для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.