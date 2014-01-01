Производитель / Поставщик DINEX № Производителя 28414 Наименование Бочка глушителя IVECO

Запчасть бочка глушителя Ивеко представлена по производителю DINEX с артикулом 28414. Применяется на Iveco, Евротех, Евростар, EuroTech, EuroStar. У данной детали есть аналоги с номерами: 28414, 28312, 42090557. Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DINEX для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.