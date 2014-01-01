Высота [мм] 240 Ширина [мм] 295 Длина [мм] 910 Вес нетто [кг] 15,08

Запчасть бочка глушителя 28408 Динекс представлена по производителю DINEX с артикулом 28408. У данной детали есть аналоги с номерами: 28408, 500329483, 954132, 954133, 64030000, 64180000, 41036943. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия бочка глушителя 28408 Динекс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.