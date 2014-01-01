|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|28403
|Наименование
|Бочка глушителя 28403 DINEX
|Впускн. Ø [мм]
|111
|Диаметр [мм]
|380
|Высота [мм]
|390
|Ширина [мм]
|600
|Длина [мм]
|800
|Вес нетто [кг]
|35
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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