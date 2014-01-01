|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|28385
|Наименование
|глушитель 28385 DINEX
|Диаметр [мм]
|380
|Впускн. Ø [мм]
|114,3
|Высота [мм]
|400
|Ширина [мм]
|750
|Длина [мм]
|860
|Вес нетто [кг]
|30
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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