Выпускн.-Ø [мм] 62 Высота [мм] 210 Ширина [мм] 210 Длина [мм] 920 Вес нетто [кг] 10

Запчасть Бочка глушителя Ивеко представлена по производителю DINEX с артикулом 28336. У данной детали есть аналоги с номерами: BK2952121SP, 225015, 615050, 32820000, 1231402, 32820000V, 5010467915. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DINEX для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.