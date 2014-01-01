|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|28281
|Наименование
|Труба глушителя Eurotech/star/trakker
|Сторона установки
|посередине
|Впускн. Ø [мм]
|107
|Диаметр [мм]
|110
|Высота [мм]
|180
|Ширина [мм]
|340
|Длина [мм]
|1150
|Вес нетто [кг]
|5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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