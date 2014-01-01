Диаметр [мм] 110 Высота [мм] 180 Ширина [мм] 340 Длина [мм] 1150 Вес нетто [кг] 5

Запчасть труба глушителя Евротех/star/Траккер представлена по производителю DINEX с артикулом 28281. У данной детали есть аналоги с номерами: 28281, 41025012. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия труба глушителя Евротех/star/Траккер на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.