Производитель / Поставщик DINEX № Производителя 28267 Наименование Гофра глушителя IVECO

Запчасть гофра глушителя Ивеко представлена по производителю DINEX с артикулом 28267. У данной детали есть аналоги с номерами: 28188, 42094745, 75740, 905480. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гофра глушителя Ивеко, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.