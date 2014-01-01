Выпускн.-Ø [мм] 105 Высота [мм] 150 Ширина [мм] 150 Вес нетто [кг] 2,93

Запчасть гофра глушителя Ивеко представлена по производителю DINEX с артикулом 28216. У данной детали есть аналоги с номерами: 42092241, 905444. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить гофра глушителя Ивеко, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.