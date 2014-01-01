Вес нетто [кг] 4,95

Запчасть Труба глушителя Ивеко представлена по производителю DINEX с артикулом 28208. У данной детали есть аналоги с номерами: 75795, 8137110. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DINEX для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.