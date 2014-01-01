|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|28204
|Наименование
|Труба глушителя Iveco8137111, 021004338!!! Kraftiger!!!, 28204
|Сторона установки
|посередине
|Вес [кг]
|4,6
|Впускн. Ø [мм]
|106
|Выпускн.-Ø [мм]
|110
|Высота [мм]
|260
|Ширина [мм]
|400
|Длина [мм]
|1110
|Вес нетто [кг]
|6,62
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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