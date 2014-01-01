Впускн. Ø [мм] 106 Выпускн.-Ø [мм] 110 Высота [мм] 260 Ширина [мм] 400 Длина [мм] 1110 Вес нетто [кг] 6,62

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