|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|28203
|Наименование
|Гофра глушителя IVECO 115x220
|Сторона установки
|спереди
|Выпускн.-Ø [мм]
|105
|Высота [мм]
|150
|Ширина [мм]
|150
|Длина [мм]
|350
|Вес нетто [кг]
|3,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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