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Труба глушителя передняя DAF CF85 XF105 артикул 22235 DINEX в Алматы

Труба глушителя передняя DAF CF85 XF105
Производитель / Поставщик DINEX
№ Производителя 22235
Наименование Труба глушителя передняя DAF CF85 XF105
Сторона установки спереди
Материал алюминий / сталь
Норма выхлопных газов Euro 5
Вес нетто [кг] 3,61
Длина [мм] 594
Ширина [мм] 128
Высота [мм] 128

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Труба глушителя передняя DAF CF85 XF105 DINEX с артикулом 22235 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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