|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|22183
|Наименование
|Труба глушителя передняя 450*330*155 1789126 DAF
|Система выпуска ОГ
|для среднего глушителя выхлопных газов
|Сторона установки
|посередине
|Высота [мм]
|128
|Ширина [мм]
|128
|Длина [мм]
|390
|Вес нетто [кг]
|2,4
|Норма выхлопных газов
|Euro 5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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