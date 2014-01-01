Длина 1 [мм] 378 Высота [мм] 63,5 Ширина [мм] 63,5 Длина [мм] 378 Вес нетто [кг] 1,4 Материал алюминий / сталь Норма выхлопных газов Euro 5

Запчасть Труба глушителя Даф представлена по производителю DINEX с артикулом 22182. У данной детали есть аналоги с номерами: 4185462 ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DINEX для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.