|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|22182
|Наименование
|Труба глушителя DAF
|Система выпуска ОГ
|к турбокомпрессору
|Сторона установки
|спереди
|Длина 1 [мм]
|378
|Высота [мм]
|63,5
|Ширина [мм]
|63,5
|Длина [мм]
|378
|Вес нетто [кг]
|1,4
|Материал
|алюминий / сталь
|Норма выхлопных газов
|Euro 5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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