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Глушитель ДАФ ХФ 95 105 L=461 Евро 4 5 артикул 22175 DINEX в Алматы

22175 DINEX Глушитель ДАФ ХФ 95 105 L=461 Евро 4 5
Производитель / Поставщик DINEX
№ Производителя 22175
Наименование Глушитель ДАФ ХФ 95 105 L=461 Евро 4 5
Сторона установки посередине
Длина 1 [мм] 461
Высота [мм] 128,5
Ширина [мм] 128,5
Длина [мм] 459
Вес нетто [кг] 2,2
Норма выхлопных газов Euro 5
Материал алюминий

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Глушитель ДАФ ХФ 95 105 L=461 Евро 4 5 DINEX с артикулом 22175 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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