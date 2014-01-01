|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|22175
|Наименование
|Глушитель ДАФ ХФ 95 105 L=461 Евро 4 5
|Сторона установки
|посередине
|Длина 1 [мм]
|461
|Высота [мм]
|128,5
|Ширина [мм]
|128,5
|Длина [мм]
|459
|Вес нетто [кг]
|2,2
|Норма выхлопных газов
|Euro 5
|Материал
|алюминий
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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