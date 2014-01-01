Высота [мм] 148 Ширина [мм] 148 Длина [мм] 668 Вес нетто [кг] 5 Норма выхлопных газов Euro 5 Материал алюминий

Запчасть Труба глушителя Даф представлена по производителю DINEX с артикулом 22168. У данной детали есть аналоги с номерами: 511090, 1743073, 1463100339. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DINEX для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.