|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|22161
|Наименование
|Труба глушителя передняя
|Сторона установки
|посередине
|Длина 1 [мм]
|547
|Высота [мм]
|260
|Ширина [мм]
|550
|Длина [мм]
|730
|Вес нетто [кг]
|4,6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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