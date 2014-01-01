Высота [мм] 175 Ширина [мм] 615 Длина [мм] 1020 Вес нетто [кг] 8,75

Запчасть труба глушителя передняя 1453059 Даф представлена по производителю DINEX с артикулом 22159. У данной детали есть аналоги с номерами: 22159, 22159, 9411611235. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить труба глушителя передняя 1453059 Даф, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.