|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|22158
|Наименование
|Труба глушителя передняя 1611170 DAF
|Сторона установки
|посередине
|Длина 1 [мм]
|939
|Высота [мм]
|215
|Ширина [мм]
|660
|Длина [мм]
|1035
|Вес нетто [кг]
|9,35
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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