Высота [мм] 215 Ширина [мм] 660 Длина [мм] 1035 Вес нетто [кг] 9,35

Запчасть труба глушителя передняя 1611170 Даф представлена по производителю DINEX с артикулом 22158. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить труба глушителя передняя 1611170 Даф, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.