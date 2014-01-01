Высота [мм] 175 Ширина [мм] 625 Длина [мм] 1040 Вес нетто [кг] 9,35

Запчасть труба глушителя промежуточная Даф 22157 Динекс представлена по производителю DINEX с артикулом 22157. У данной детали есть аналоги с номерами: 22157, 9421621352. Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия труба глушителя промежуточная Даф 22157 Динекс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.