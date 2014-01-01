Высота [мм] 150 Ширина [мм] 400 Длина [мм] 1050 Вес нетто [кг] 5,2

Запчасть труба глушителя передняя Даф 22153 Динекс представлена по производителю DINEX с артикулом 22153. У данной детали есть аналоги с номерами: 22153, 22153, 40000161, 511070, 1428369, 1381559, 1629456. Запчасти системы выхлопа в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия труба глушителя передняя Даф 22153 Динекс на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы выхлопа с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.