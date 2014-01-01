|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|22153
|Наименование
|Труба глушителя передняя DAF, 22153, DINEX
|Сторона установки
|спереди
|Длина 1 [мм]
|1027
|Высота [мм]
|150
|Ширина [мм]
|400
|Длина [мм]
|1050
|Вес нетто [кг]
|5,2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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