Ширина [мм] 150 Длина [мм] 375 Вес нетто [кг] 1,6

Запчасть Гофра глушителя Даф представлена по производителю DINEX с артикулом 22126. У данной детали есть аналоги с номерами: 2433101190 ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DINEX для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.