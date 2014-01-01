Производитель / Поставщик DINEX № Производителя 22033 Наименование Датчик выхлопных газов CF65/LF45/55 Вес нетто [кг] 0,15

Запчасть датчик выхлопных газов CF 65 /LF 45/55 представлена по производителю DINEX с артикулом 22033. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик выхлопных газов CF 65 /LF 45/55, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.