|Производитель / Поставщик
|DINEX
|№ Производителя
|22030
|Наименование
|Датчик кислородный/LaМерседесdasonde Даф XF 105 (2005>)
|Длина кабеля [мм]
|600
|Высота [мм]
|60
|Ширина [мм]
|122
|Длина [мм]
|185
|Вес нетто [кг]
|0,4
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Датчик кислородный/LaМерседесdasonde Даф XF 105 (2005>) DINEX с артикулом 22030 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита