Ширина [мм] 122 Длина [мм] 185 Вес нетто [кг] 0,4

Запчасть датчик кислородный/LaМерседесdasonde Даф XF 105 (2005>) представлена по производителю DINEX с артикулом 22030. У данной детали есть аналоги с номерами: 0390241357 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик кислородный/LaМерседесdasonde Даф XF 105 (2005>), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.