Длина [мм] 170 Вес нетто [кг] 0,02

Запчасть прокладка фланца выхлопной трубы 95 представлена по производителю DINEX с артикулом 21903. У данной детали есть аналоги с номерами: 21903, 1248143, 511101, 9430081701. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка фланца выхлопной трубы 95 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DINEX. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.