menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Хомут глушителя ДАФ D=155 артикул 21850 DINEX в Алматы

21850 DINEX Хомут глушителя ДАФ D=155
Производитель / Поставщик DINEX
№ Производителя 21850
Наименование Хомут глушителя ДАФ D=155
Диаметр [мм] 151
Внутренний диаметр 127
Диаметр [дюйм] 5
Крепежный угол [град.] 40
Высота [мм] 7
Ширина 1 [мм] 7
Ширина [мм] 20
Ширина 2 [мм] 17
Материал высококачественная сталь
Вес нетто [кг] 0,19

С этим товаром покупают...

DINEX 99227

Хомут D 123,0 mm (нерж)

DINEX 22235

Передняя труба с гофрой (нерж) EL of 22168

DINEX 22175

Передняя труба

DINEX 78828

V-образный хомут OD 127,0 mm / 5'' (нерж)

DT SPARE PARTS 430029

Water drain valve
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Хомут глушителя ДАФ D=155 производителя DINEX с артикулом 21850 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0